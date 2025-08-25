У задержанного зама Хинштейна обнаружили дорогие автомобили

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, задержанный ранее по подозрению в хищении бюджетных средств, владеет двумя японскими автомобилями — Nissan Qashqai 2008 года и Toyota Camry 2018 года, их совокупная стоимость может достигать 3,7 миллиона рублей. Это следует из официальных данных сервиса «Авто.ру».
«Минимальная стоимость Nissan Qashqai в аналогичной комплектации на вторичном рынке составляет 600 тысяч рублей, а максимальная — 1,1 миллиона рублей. Стоимость же Toyota Camry стартует от 2,2 миллиона рублей, а максимальная стоимость — 2,6 миллиона рублей», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Таким образом, оценочная стоимость обоих автомобилей составляет от 2,8 до 3,7 миллиона рублей.
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн ранее проинформировал о задержании исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Владимира Базарова. По словам Хинштейна, следственные мероприятия связаны с профессиональной деятельностью Базарова в Белгородской области, где он ранее занимал аналогичную должность. Как уточняется, предварительно речь идет о деле, связанном со строительством оборонительных объектов. Базаров ранее занимал пост заместителя губернатора Белгородской области, курируя строительную сферу. Что известно о задержании врио замгубернатора Базарова и кто проходил по этому делу ранее — в материале URA.RU.
