Им деньги дороже жизни белгородцев: как чиновники саботировали госзаказы на границе с Украиной

В Белгородской области продолжается расследование уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. В конце июля 2025 года был задержан вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин вместе с несколькими предпринимателями. Затем спустя месяц появился новый фигурант, причем из другого региона — задержали врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.
Выяснилось, что на момент хищений тот также являлся заместителем губернатора в Белгородской области. Его подозревают в крупных хищениях на сумму в миллиард рублей. Что происходит в белгородской области и как в целом проходит расследование уголовного дела — в материале URA.RU.
С чего все началось
В середине мая 2025 года губернатор региона Вячеслав Гладков провел оперативное заседание правительства области. По его итогам глава региона отметил, что в области будет усилен финансовый контроль за использованием бюджетных средств. Причем мера направлена именно на должностных лиц.
Затем, в этом же месяце, Гладков сообщил о выявленных финансовых нарушениях на сумму 109 миллионов рублей при строительстве оборонительной линии «засечная черта». По его словам, были инициированы судебные разбирательства против ряда подрядных организаций, принимавших участие в проекте, который реализуется для обеспечения безопасности региона.
"Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн руб. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет. Так же есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена", — подчеркнул тогда Гладков
Укреплял не форт, а свой бюджет
Далее, вечером 21 июня 2025 года Рустэм Зайнуллин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, он был помещен под стражу. Вместе с ним были задержаны двое предпринимателей.
Тогда же стали известны подробности задержания. Чиновник оказался фигурантом уголовного дела, связанного с хищениями в процессе строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Сумма предполагаемых убытков оценивалась примерно в 500 миллионов рублей, которые могли быть получены путем завышения цен и хищений при производстве железобетонных изделий, используемых для укрепления госграницы. Предполагается, что Зайнуллин, как куратор имущественного и земельного блока региона, мог быть вовлечен в эти нарушения.
Зайнуллин начинал в 1997 году как юрисконсульт в САО «Росгосстрах». С 1998 по 1999 годы работал в государственном комитете Удмуртии, затем стал заместителем министра имущественных отношений (2001-2009), а с 2009 по 2016 годы занимал должность министра. Он получил почетную грамоту от правительства Удмуртии.
В 2016 году переехал в Севастополь, где возглавил департамент имущественных и земельных отношений до 2019 года, а затем работал в «Черноморнефтегазе». С сентября 2021 года Зайнуллин был советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а в январе 2022 года стал вице-губернатором и министром имущественных и земельных отношений, курируя управление активами региона.
Благоустраивал свое состояние
Еще через месяц в Москве был арестован Алексей Сошников, бывший глава управления капитального строительства Белгородской области (УКС), вместе с двумя своими подчиненными. Его также задержали по обвинению в растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области, передает телеканал "Царьград".
Сошников был арестован вместе с руководителем управления ценообразования УКС Ларисой Стрелецкой и заместителем начальника по производству Андреем Решетько. В общей сложности им предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Алексей Сошников упоминается в иске Генеральной прокуратуры России, в котором содержится требование вернуть государству почти миллиард рублей, потраченных на строительство укреплений. Известно, что Сошников занимал должность начальника УКС Белгородской области с 2021 по 2022 год. Прежде чем занять пост в Белгородской области, Сошников работал в ООО «Благоустройство города Севастополь».
Работы, которых не было
Еще одним фигурантом дела о растрате в ходе реализации проектов по строительству фортификационных сооружений оказался новосибирский бизнесмен Сергей Петряков, который является директором строительной организации ООО «Стройинвестрезерв». По версии следствия, Петряков завысил стоимость строительства опорных пунктов на первом оборонительном рубеже в Белгородской области, а затем представил сфальсифицированный отчет о выполнении работ, которых по факту не было. Благодаря этому, его компания незаконно получила из бюджета 11,6 млн рублей.
Петряков был задержан сотрудниками правоохранительных органов параллельно со всеми остальными и этапирован в Москву, где ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (растрата средств в особо крупном размере). Следствие полагает, что Петряков завысил стоимость строительства опорных пунктов на первом оборонительном рубеже в Белгородской области, а затем представил сфальсифицированный отчет о выполнении работ, которых по факту не было. Благодаря этому его компания незаконно получила из бюджета 11,6 млн рублей.
Ответчиками по делу также выступили бизнесмены Иван Новиков, Константин Зимин и глава компании «Регион Сибирь» Дмитрий Боровлев. Все они связаны с уголовным делом о растрате в Белгородской области.
В Госдуме встревожены происходящим
Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе c NEWS.ru заявил, что возможное подтверждение махинаций на объектах в приграничных регионах России станет крайне тревожным сигналом. По словам парламентария, подобные ситуации вызывают серьезные вопросы к исполнителям и ответственным структурам. Будуев подчеркнул, что речь идет о работах, влияющих на безопасность тысяч граждан, и любые нарушения в этой сфере требуют особо пристального внимания.
«Важно понимать, что за всеми этими недоработками — жизни тысяч людей и безопасность нашей страны. Когда речь идет о безопасности приграничного региона, подобные обвинения в хищениях и недобросовестном выполнении работ — это из ряда вон выходящее событие», — отметил Николай Будуев в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что в случае подтверждения информации необходимо проведение тщательного расследования с последующим привлечением виновных к ответственности. По мнению депутата, контроль за исполнением государственных контрактов на приграничных территориях должен быть усилен, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.