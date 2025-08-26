Нижневартовск и Тюмень вошли в топ городов, привлекательных для миграции

Эксперты назвали топ 10 городов, в которые граждане собираются переехать и купить там недвижимость. В список вошли представители УрФО, среди них Нижневартовск (ХМАО) и Тюмень.
«Лидируют по миграционной привлекательности Новороссийск, Калининград и Ярославль, замыкают список Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк. В топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень и Санкт-Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск», — сообщил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Данные передают РИА Новости.
Для исследования были взяты города с населением свыше 250 тысяч человек. Москва в рейтинге заняла 11-е место.
