Телеведущая Виктория Боня предложила финансовую помощь семье застрявшей в горах Киргизии пермячки Натальи Наговицыной. Она заявила, что готова лично перечислить сыну альпинистки 10 тысяч долларов для организации экспедиции по эвакуации тела матери с горы.
«Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне или свяжите нас, пожалуйста. Я готова перевести вам 10 тысяч долларов от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы», — заявила Боня в соцсетях отметив, что трагедия, случившаяся с Наговицыной, не может оставить равнодушными всех, кто связан с горами. Она также выразила соболезнования родным и близким Натальи и подчеркнула важность поддержки в экстремальных условиях.
Виктория Боня ранее сама покорила Эверест. В своем сообщении она напомнила, что во время восхождения неоднократно сталкивалась с рисками, и ей приходилось согреваться бутылками с горячей водой.
Ранее URA.RU сообщало, что запуск дрона для поисков застрявшей в горах Киргизии пермячки Наговициной провалился. Наталья Наговицына получила перелом ноги при спуске с одной из самых сложных и опасных вершин мира — пика Победы. Она оказалась заблокирована на высоте свыше 7 тысяч метров. Официальное подтверждение гибели Наговицыной возможно только после обнаружения ее тела спасателями. Она считается пропавшей без вести. По имеющейся информации, пермячка находится на вершине уже почти две недели при экстремальных погодных условиях.
