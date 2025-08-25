25 августа 2025

Челябинская область оказалась среди регионов, где максимально вложились в ремонт теплосетей

Ведомости: Челябинская область вошла в топ по расходам на ремонт теплосетей
В Челябинской области расходы на модернизацию теплосетей оказались значительными по сравнению с другими регионами
В Челябинской области расходы на модернизацию теплосетей оказались значительными по сравнению с другими регионами

Челябинская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам расходов на ремонт теплосетей в 2024 году. В десятку лидеров также вошли Москва, Омская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Калужская и Тульская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Это следует из данных аналитического отчета цифрового сервиса «Тендерскоп».

«Более половины (2,6 млрд из 5 млрд руб.) от общего объема средств по заключенным госконтрактам на ремонт и обслуживание систем теплоснабжения в 2024 году пришлись на 10 из 89 российских регионов. В топ-10 по объемам закупок в сфере теплоснабжения вошли Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Владимирская, Калужская и Тульская области и Краснодарский край», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования.

Согласно опубликованным данным, по объему заключенных контрактов лидирует Москва — потрачено порядка 673 млн рублей. В Омской области, которая на втором месте, значительную часть расходов составил единичный контракт на технологическое присоединение новой инфекционной больницы к теплотрассе стоимостью 305 млн рублей. На Сахалине крупный региональный контракт на ремонт и обслуживание котельных обеспечил третью позицию в рейтинге (312 млн рублей). 

В 2025 году в Челябинской области реализуют 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели выделено более 13,5 млрд рублей из бюджетов различных уровней, а также в рамках инвестиционных программ организаций.

