25 августа 2025

Зачистка людей Струкова в национализированном холдинге ЮГК продолжилась

Сергей Евтеев потерял пост гендиректора самого высокого бизнес-центра Челябинска
Сергей Евтеев потерял пост гендиректора БЦ «Челябинск-сити», которым управлял с 2014 года
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Доверенный человек миллиардера-золотодобытчика Константина Струкова и его несостоявшийся сменщик в челябинском парламенте Сергей Евтеев потерял пост гендиректора ООО «Бизнес-Актив». Теперь им управляет напрямую менеджмент национализированного холдинга «Южуралзолото».

Как следует из данных СБИС, Евтеев перестал руководить компанией, управляющей самым высоким бизнес-центром в столице региона — «Челябинск-сити» с 25 августа. Ранее были арестованы активы шести компаний, учредителем или соучредителем которых является бизнесмен: ООО «Уралтранскомплект», ООО «Арбат-сити», ООО ЮТК и ООО «Транс-Альянс».

Евтеев близок к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский суд Челябинска по иску Генпрокуратуры. После этого на счета холдинга наложили арест, а собиравшийся баллотироваться в заксобрание области по округу Струкова Евтеев снялся с выборов.

