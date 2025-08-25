Зачистка людей Струкова в национализированном холдинге ЮГК продолжилась

Доверенный человек миллиардера-золотодобытчика Константина Струкова и его несостоявшийся сменщик в челябинском парламенте Сергей Евтеев потерял пост гендиректора ООО «Бизнес-Актив». Теперь им управляет напрямую менеджмент национализированного холдинга «Южуралзолото».
Как следует из данных СБИС, Евтеев перестал руководить компанией, управляющей самым высоким бизнес-центром в столице региона — «Челябинск-сити» с 25 августа. Ранее были арестованы активы шести компаний, учредителем или соучредителем которых является бизнесмен: ООО «Уралтранскомплект», ООО «Арбат-сити», ООО ЮТК и ООО «Транс-Альянс».
Евтеев близок к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский суд Челябинска по иску Генпрокуратуры. После этого на счета холдинга наложили арест, а собиравшийся баллотироваться в заксобрание области по округу Струкова Евтеев снялся с выборов.
