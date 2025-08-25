Сотрудники челябинских управлений ФСБ и СК 25 августа задержали заслуженного врача РФ, главу единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ ОКБ №3 Владимира Мыльникова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Что известно о враче и деле — в сбойке URA.RU.
Образование
Мыльников — выпускник Челябинской государственной медакадемии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Там в 1978 году он получил свое первое образование по специальности «Лечебное дело» и получил квалификацию «Врач». Ординатуру проходил в Челябинском государственном мединституте. В 2013 году прошел переподготовку на специальность «Кардиология». Получение последней аккредитации датируется апрелем 2023 года.
Вегетарианец со стажем
Мыльников ведет здоровый образ жизни. Более 25 лет назад врач решил отказаться от мяса. Решение было принято, исходя из показателей здоровья. Диета принесла результат — как признавался Мыльников в интервью, уже через полтора года он бросил палочки, похудел, начал двигаться, бегать кроссы.
Заслуженный врач РФ
За годы работы Мыльников удостоился звания заслуженного врача РФ. Он является кандидатом медицинских наук.
Депутатство
В 2014 году Мыльников стал депутатом Совета депутатов Калининского района Челябинска. В 2019 году переизбрался на новый пятилетний срок.
Бизнес
Согласно сервису СБИС, сегодня Мыльников владеет и руководит фирмой «ИННО-ЛАБ». Компания занимается анализом химических и биологических свойств материалов и веществ. При этом деятельность не ведется. Но с «ИННО-ЛАБ» связана фирма ЭКГ-Транс: Мыльников руководил ей с 2009 года до 2019 года. Здесь финансовая ситуация более реальная — фирма работает в плюс. Именно с ней больницы и заключали контракты на проведение анализа данных ЭКГ.
Уголовное дело
Мыльникова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, с января по март прошлого года он заключил контракт на 11,6 млн рублей на расшифровку электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ «ОКБ № 3» и подконтрольной ему организацией. При этом диагностический центр при поликлинике сам мог оформить подобные исследования.
Роскошный особняк
Мыльникова задержали в его особняке, расположенном в поселке Карпов Пруд Центрального района Челябинска. Ценники на дома в том районе начинаются от 20 млн рублей, что наталкивает на мысль о прибыльности бизнеса Мыльникова.
Особняк в несколько этажей окружен кованым забором. На участке выполнен ландшафтный дизайн.
Госпитализация
После задержания Мыльников почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в ОКБ №3. Между тем, 26 августа ему должны были избрать меру пресечения. Но заседание перенесли до момента, пока консилиум врачей не вынесет решения по Мыльникову.
