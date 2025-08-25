25 августа 2025

Росавиация объяснила причины экстренной посадки рейса Air China в ХМАО

Самолет Boeing 777-300, выполнявший рейс Пекин – Лондон, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске (ХМАО) из-за неисправности одного из двигателей
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин — Лондон, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске (ХМАО) из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили в Росавиации.

Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения оперативно предоставили экипажу данные о ближайших запасных аэродромах, а специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» обеспечили навигационное сопровождение и информировали о метеоусловиях и параметрах полосы.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN», — уточнили в ведомстве.

На борту находились 265 человек — 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Для перевозки людей Air China направила в Нижневартовск резервный борт. Ожидается, что он прибудет в 14:00 мск и вылетит в Лондон в 18:00 мск.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Пассажирам выделят резервный борт.

