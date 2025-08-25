Уральский полпред обратился к жителям Когалыма в юбилейную дату

Полномочный представитель Президента России Артём Жога направил поздравление жителям Когалыма, где сегодня отмечается 50-летие со дня присвоения поселку статуса города. Полпред отметил, что этот город — часть энергетического сердца России.
«Дорогие жители Когалыма! Поздравляю с юбилеем вашего замечательного города!Югра — это не только энергетическое сердце России, но и край инициативных, трудолюбивых и активных людей. На карте Уральского федерального округа Когалыму отведено особое место. За счет ударного труда жителей в эти десятилетия вместились освоение крупнейших месторождений углеводородов, ударная стройка и стремительное превращение посёлка в современный город», — написал Жога в своем поздравлении.
Отдельно он поблагодарил когалымских ветеранов и всех, кто стоял у истоков рождения города. Полпред подчеркнул, что сейчас Когалым — это один из самых динамично развивающихся малых городов Уральского федерального округа. А главная его ценность — это жители, которые каждый день делают родной край лучше и комфортнее, несмотря на суровый климат.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил с днем рождения город Когалым, являющийся опорным городом «Лукойла». Сегодня муниципалитет отмечает 50-летие.
