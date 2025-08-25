Кухарук поздравил с 50-летним юбилеем Когалым

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил с днем рождения город Когалым, являющийся опорным городом «Лукойла». Сегодня муниципалитет отмечает 50-летие.
«С юбилеем, Когалым — город, чья история неразрывно связана с развитием нефтяной отрасли и всей Югры. Полвека назад здесь, среди болот и тайги, началась большая стройка. Работы велись в суровых условиях, но упорство первопроходцев и труд новых поколений когалымчан превратили рабочий поселок в город, имеющий стратегическое значение для экономики нашей страны. Пусть Когалым и впредь будет символом созидания, профессионализма и верности делу. Желаю вам здоровья, благополучия и уверенности в будущем, а городу — дальнейшего процветания.», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что город стад динамично развивающимся центром, где сочетаются традиции и современные технологии. При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» здесь строятся новые жилые комплексы и уникальные социальные объекты.
В преддверии праздника URA.RU рассказало, что Когалым называют «Жемчужиной Западной Сибири». Чем еще уникален этот северный муниципалитет -в материале агентства.
