У свердловчан пропал мобильный интернет

В Свердловской области 26 августа пользователи оператора Tele2 массово жалуются на ограничения в работе мобильного интернета, которые вводятся в целях повышения безопасности. Это следует из данных сервиса DownDetector. Ранее аналогичные трудности возникали у абонентов «Мотив», Yota и «Мегафон».
«Сегодня не работает T2 в Екатеринбурге», — пишет один из абонентов. По словам другого, проблемы зафиксированы в Первоуральске. «У пользователей T2 в Свердловской области нет интернета», — негодует еще один житель.
Согласно статистике сервиса, прирост жалоб был ночью и утром. За последний час из-за проблем с мобильным интернетом оператора насчитывается 10% обращений из общего числа.
«В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам. Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений», — прокомментировали в пресс-службе Т2.
О перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет замедляют для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.
