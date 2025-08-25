25 августа 2025

У свердловчан пропал мобильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перебои в работе связи начались еще ночью
Перебои в работе связи начались еще ночью Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

В Свердловской области 26 августа пользователи оператора Tele2 массово жалуются на ограничения в работе мобильного интернета, которые вводятся в целях повышения безопасности. Это следует из данных сервиса DownDetector. Ранее аналогичные трудности возникали у абонентов «Мотив», Yota и «Мегафон».

«Сегодня не работает T2 в Екатеринбурге», — пишет один из абонентов. По словам другого, проблемы зафиксированы в Первоуральске. «У пользователей T2 в Свердловской области нет интернета», — негодует еще один житель.

Согласно статистике сервиса, прирост жалоб был ночью и утром. За последний час из-за проблем с мобильным интернетом оператора насчитывается 10% обращений из общего числа.

«В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам. Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений», — прокомментировали в пресс-службе Т2.

О перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет замедляют для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 26 августа пользователи оператора Tele2 массово жалуются на ограничения в работе мобильного интернета, которые вводятся в целях повышения безопасности. Это следует из данных сервиса DownDetector. Ранее аналогичные трудности возникали у абонентов «Мотив», Yota и «Мегафон». «Сегодня не работает T2 в Екатеринбурге», — пишет один из абонентов. По словам другого, проблемы зафиксированы в Первоуральске. «У пользователей T2 в Свердловской области нет интернета», — негодует еще один житель. Согласно статистике сервиса, прирост жалоб был ночью и утром. За последний час из-за проблем с мобильным интернетом оператора насчитывается 10% обращений из общего числа. «В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам. Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений», — прокомментировали в пресс-службе Т2. О перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с начала июня. Как рассказывали в антитеррористической комиссии региона, интернет замедляют для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...