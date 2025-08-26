Миноритарии бывшей компании челябинского золотодобытчика судятся с Газпромбанком

Миноритарии бывшей компании челябинского золотодобытчика Константина Струкова Petropavlovsk PLC, владевшего «Южуралзолтом», подали в суд на Газпромбанк, УГМК и Мосбиржу. Как следует из материалов дела, истцами выступили 28 человек.
«Арбитражный суд города Москвы, рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Шпурик Наталии Владимировны, действующей в интересах группы лиц владельцев акций Petropavlovsk PLC („Петропавловск ПЛС“)», — отмечено в определении. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Третьим лицом стал сам «Петропавловск». До 22 октября желающие миноритарии смогут присоединиться к иску. Компания зарегистрирована в Великобритании. Это обстоятельство позволило сохранить торги акциями на Лондонской фондовой бирже. При этом на Мосбирже совершение сделок с ценными бумагами с 21 июля 2022 года приостановлено.
«18 июля 2022 года по решению Высокого суда Лондона в компании было введено внешнее управление сроком на 11 месяцев. В связи с этим событием ММВБ изменила уровень листинга компании. И 21 июля 2022 произошел делистинг акций, который непосредственно затронул мои интересы а также каждого, кто инвестировал в акции этой компании на бирже ММВБ в городе Москве и в целом в РФ», — отметили акционеры в досудебной претензии, шаблоном которой располагает URA.RU.
Миноритарии добавили, что, по их мнению, делистинг акций компании с Мосбиржи совершен с нарушением требований законодательства России. Нарушение требований законодательства проявились в том, что отсутствует решение общего собрания акционеров, которое вправе принять решение о делистинге. Несмотря на это, российская биржа прекратила торги.
«У компании Petropavlovsk PLC был кредит в АО Газпромбанк. После начала СВО Великобритания ввела санкции против АО Газпромбанк. Из-за этого компания Petropavlovsk PLC не смогла провести очередной платеж по кредиту в АО „Газпромбанк“. У золотодобывающей компании Petropavlovsk PLC деньги на оплату текущего платежа имелись», — заявили акционеры в досудебной претензии.
Не получив транша, Газпромбанк потребовал вернуть все деньги сразу, а это 201 млн долларов. Фактически компания оказалась на грани банкротства, не смогла погашать свои долги. Стоимость акций компании обвалилась примерно на 80%. В итоге 2 августа 2022 года внешние управляющие, заметили миноритарии, приняли решение о продаже активов компании Petropavlovsk PLC АО «УГМК-Инвест». Сделка прошла 2 сентября: структура уральского холдинга выкупила долг у Газпромбанка.
«Ключевые производственные предприятия „Петропавловска“ на данный момент находятся в собственности АО „УГМК-Инвест“ и продолжают успешно работать и фактически предприятие не останавливало свою работу. Прошедшая квази-редомициляция российской золотодобывающей компании в пользу АО „УГМК-Инвест“ позволила в непростой переходный период сохранить производственные цепочки и коллектив. Сегодня ее наследие после ребрендинга продолжает успешную работу под именем ООО „Атлас Майнинг“», — заключили акционеры.
Вице-спикер заксобрания Челябинской области Струков вошел в капитал Petropavlovsk в 2020 году. Пакет из 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций бизнесмен приобрел у компании предпринимателя Романа Троценко. В начале марта 2022 года челябинец собирался продать акции Petropavlovsk группе компаний «Регион». Вырученные средства он хотел направить на снижение долга «Южуралзолота» и инвестиции в проекты на Южном Урале и Красноярском крае. Но сделку пришлось расторгнуть. В итоге 5 апреля 2022 года на сайте Petropavlovsk появилось уведомление о том, что владельцем 29,18% акций золотодобывающей компании снова стало «Южуралзолото» (ЮГК).
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в Газпромбанк. Ответы будут представлены, если поступят.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!