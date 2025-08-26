Спасателей, пострадавших при попытке эвакуировать Наговицыну, доставят в Москву

Пострадавших планируется перевезти в ближайшие дни
Пострадавших планируется перевезти в ближайшие дни Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Двое российских спасателей, получивших травмы при жесткой посадке вертолета во время операции по эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной в горах Киргизии, готовятся к транспортировке в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.

«Двое российских спасателей, которые пострадали при жесткой посадке вертолета, сейчас находятся в больнице Каракола. Мы прорабатываем вопрос их транспортировки в клиники Москвы», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Пострадавших планируется перевезти в ближайшие дни. Из-за характера полученных травм транспортировка спасателей требует особых мер предосторожности: доставлять их до самолета будут на карете скорой помощи, а в воздушном судне необходимо оборудовать специальные места для безопасной перевозки.

Инцидент произошел в ходе спасательной операции на Пике Победы — самой высокой точке Тянь-Шаня, где 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына получила серьезную травму ноги на высоте около 7200 метров. Первые попытки спасти женщину предпринимали другие альпинисты, однако из-за сложных погодных условий они не увенчались успехом, а один из спасателей погиб от переохлаждения. 16 августа для эвакуации группы был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. Однако из-за сильной турбулентности воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате чего спасатели и члены экипажа получили травмы. Позже другой вертолет — Ми-17ВМ — смог совершить эвакуационный рейс, однако ухудшение погодных условий сорвало дальнейшие попытки спасения.

{{author.id ? author.name : author.author}}
