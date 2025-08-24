Глава спасательной экспедиции рассказал о падении вертолета при поисках альпинистки в Киргизии

Вертолет потерпел крушение при попытке спасти Наговицину на пике Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осуществить задуманное помешали погодные условия
Осуществить задуманное помешали погодные условия Фото:

Вертолет Ми-8, вызванный для помощи с эвакуацией пермской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии, потерпел крушение. Об этом рассказал глава первой организованной спасательной экспедиции Александр Семенов.

«При попытке приземления на высоте примерно 4,9 тысячи метров из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку. Проще говоря, мы упали», — сообщил Семенов в интервью «Известиям».

Собеседник издания подчеркнул, что все пассажиры рухнувшего борта получили травмы. Но несмотря на это, им удалось оказать помощь двум альпинистам из той же группы, в составе которой находилась Наговицына. По его словам, пермячка получила перелом голеностопного сустава в результате срыва на сложном участке маршрута под названием «Нож» — это острый гребень, падение с которого сопряжено с риском сорваться с двухкилометровой высоты. Напарник Наговицыны по имени Роман доставил ее к крупному камню, известному как «Птица», где они ожидали прибытия спасателей.

URA.RU ранее сообщало, что спасательная операция по эвакуации Наговицыной, которая застряла в горах Тянь-Шаня, была завершена. Женщина, вероятно, уже мертва, отмечают эксперты — человек не может находиться 12 дней в условиях мороза, разреженного воздуха и отсутствия еды. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе. Проведение здесь спасательных операций сопряжено с условиями суровой погоды и сложным рельефом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вертолет Ми-8, вызванный для помощи с эвакуацией пермской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии, потерпел крушение. Об этом рассказал глава первой организованной спасательной экспедиции Александр Семенов. «При попытке приземления на высоте примерно 4,9 тысячи метров из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку. Проще говоря, мы упали», — сообщил Семенов в интервью «Известиям». Собеседник издания подчеркнул, что все пассажиры рухнувшего борта получили травмы. Но несмотря на это, им удалось оказать помощь двум альпинистам из той же группы, в составе которой находилась Наговицына. По его словам, пермячка получила перелом голеностопного сустава в результате срыва на сложном участке маршрута под названием «Нож» — это острый гребень, падение с которого сопряжено с риском сорваться с двухкилометровой высоты. Напарник Наговицыны по имени Роман доставил ее к крупному камню, известному как «Птица», где они ожидали прибытия спасателей. URA.RU ранее сообщало, что спасательная операция по эвакуации Наговицыной, которая застряла в горах Тянь-Шаня, была завершена. Женщина, вероятно, уже мертва, отмечают эксперты — человек не может находиться 12 дней в условиях мороза, разреженного воздуха и отсутствия еды. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе. Проведение здесь спасательных операций сопряжено с условиями суровой погоды и сложным рельефом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...