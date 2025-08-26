В мессенджере MAX россиян от мошенников будет защищать Kaspersky

«Лаборатория Касперского» и российский национальный мессенджер МАХ внедрили функцию автоматической проверки телефонных номеров с использованием технологий Kaspersky Who Calls. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера.
«Это позволит обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что в первые шесть месяцев 2025 года 57% российских пользователей столкнулись с так называемыми «классическими» звонками с незнакомых номеров, которые, по их предположениям, могли быть попытками мошенничества.
В пресс-службе MAX подчеркнули, что благодаря интеграции этой технологии пользователи смогут получать сведения о репутации номера, типе организации и ее наименовании при взаимодействии в мессенджере. Для обнаружения возможных мошеннических номеров в решении компании «Лаборатория Касперского» применяется ряд технологий, включая различные модели машинного обучения. В рамках совместного проекта компании осуществляют проверку номеров, зарегистрированных в MAX, с целью предотвращения мошеннических действий в мессенджере.
Ранее в национальном мессенджере был запущен отдельный канал, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности аудитории и противодействие интернет-мошенничеству. Центр безопасности MAX предоставит пользователям рекомендации по обеспечению собственной безопасности при общении в сети, а также научит своевременно выявлять современные формы обмана в мессенджерах и соцсетях, эффективно предотвращать подобные угрозы. Кроме того, в рамках канала регулярно будут публиковаться сведения о новых мошеннических схемах и полезных инструментах для их предотвращения.
