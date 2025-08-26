Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания

Министерство просвещения России совместно с Российским обществом «Знание» установили новые нормы по времени выполнения домашнего задания для школьников. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, документ согласован с Роспотребнадзором и учитывает возрастные особенности детей.
«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал Кравцов на XII общероссийском родительском собрании. Его слова приводит РИА Новости.
Согласно новым правилам, первоклассники будут тратить на домашние задания не более одного часа в день, ученики второго и третьего классов — до полутора часов, четвертого — до двух часов. Школы должны контролировать объем заданий по всем предметам. Домашнее задание рекомендуется задавать на уроке, а при наличии электронного журнала — дублировать туда информацию до конца учебного дня. Для заданий, требующих длительной подготовки (рефератов, докладов и т. п.), школьникам должны предоставлять достаточно времени для выполнения.
Ранее Минпросвещения утвердило список обязательных дисциплин на 2026/2027 учебный год для получения основного общего образования. В программу добавлен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». В числе обязательных предметов будут «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».
Изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будет по заявлению родителей. По математике будет три предмета: «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», а в истории — «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».
