Все выплаты по материнскому капиталу в 2025 году: как оформить и на что потратить

В России действует два вида материнского капитала — федеральный и региональный. Они помогают семьям с детьми оплачивать жилье, образование, пенсию и поддержку детей с инвалидностью. Размеры выплат и условия получения зависят от того, где живет семья и сколько детей появилось в семье. URA.RU рассказывает о всех выплатах по материнским капиталам в 2025 году.
Федеральный материнский капитал в 2025 году: кто и сколько получает
Материнский капитал — это государственная поддержка семей с детьми. Материнский капитал дают, когда рождается или усыновляется второй и последующий ребенок после 1 января 2007 года. Деньги лежат на специальном счете, потратить их можно только на конкретные цели.
Сколько можно получить
С февраля 2025 года выплаты выросли на 9,5%. Размер зависит от того, использовались ли средства на предыдущих детей. Сейчас суммы такие:
- На первого ребенка: 690,2 тысячи рублей.
- На второго ребенка, если маткапитал еще не использовали: 912,1 тысячу рубля.
- На второго ребенка, если средства на первого уже расходовали: 221,8 тысячи рублей.
- На третьего и последующих детей, если на предыдущих детей маткапитал не использовался: 912,1 тысячи рубля.
Кто может получить федеральный маткапитал
- Женщина с российским гражданством, которая родила или усыновила второго и следующих детей после 2007 года.
- Мужчина с гражданством РФ, если он единственный усыновитель ребенка.
- Отец или усыновитель, если мать лишена права на выплаты или умерла.
- Несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, если ни один из родителей не может получить маткапитал.
На что можно потратить материнский капитал
Деньги маткапитала нельзя тратить на повседневные нужды, например, продукты, одежду или бытовую технику. Их можно использовать только на конкретные цели, они прописаны в ФЗ №?256?ФЗ.
- Жилье — покупка квартиры или дома, строительство нового жилья, реконструкция или ремонт, а также погашение ипотечного кредита. Эти траты нужно подтвердить документами, например, договорами купли-продажи или ипотечными соглашениями.
- Образование детей — оплата детского сада, школы, колледжа, университета, а также дополнительных курсов и программ, связанных с развитием ребенка. Сюда входят платные кружки, секции и профессиональное обучение.
- Пенсия матери — средства можно направить на формирование накопительной части пенсии, что гарантирует финансовую поддержку мамы в будущем.
- Дети?инвалиды — покупка специальных средств реабилитации, обучение, лечебные и специализированные услуги для детей с ограниченными возможностями. Закон позволяет использовать капитал для улучшения качества жизни таких детей.
Ежемесячные выплаты
С 2024 года семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать часть маткапитала каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года. Размер выплаты зависит от регионального прожиточного минимума на ребенка и среднедушевого дохода семьи.
Региональный материнский капитал в 2025 году: кто, сколько и на что может рассчитывать
Помимо федерального материнского капитала, в России работает региональный. Его устанавливают сами субъекты РФ, поэтому условия и размеры выплат сильно отличаются.
Где и кому платят региональный материнский капитал
В 2025 году региональный маткапитал действует как минимум в 70 субъектах РФ. В большинстве случаев выплаты предназначены семьям, где появился третий, четвертый или пятый ребенок. Но правила отличаются:
- В некоторых регионах деньги дают за первого ребенка.
- В других — только за двойню или тройню.
- Есть регионы, где регионального маткапитала нет, и семьи могут рассчитывать только на федеральную поддержку. Среди них: Москва, Астраханская, Омская, Пермская и Пензенская области, Северная Осетия, Ставрополье, Чечня.
В большинстве случаев региональный капитал выплачивается единожды — один раз на ребенка или на категорию, предусмотренную программой. Если в регионе есть несколько разных программ, можно получить деньги по каждой из них, но по каждой — только один раз. Сертификат действует только в этом регионе и пока семья выполняет условия — проживание, гражданство и количество детей.
Отличие от федерального маткапитала
Региональный маткапитал отличается от федерального по нескольким параметрам:
- Размер выплаты — как правило, меньше федерального капитала, но есть регионы с ощутимыми суммами (например, Брянская область за тройню — 1,2 млн рублей).
- Критерии получения — регионы сами определяют критерии: количество детей, проживание в регионе, доход семьи, возраст матери.
- Назначение — цели расходования могут немного отличаться от федеральных, хотя часто совпадают: жилье, образование, поддержка детей-инвалидов.
- Форма выплаты — только сертификат, не наличные; средства переводятся в банк или в организации по целевому назначению.
- Срок действия — сертификат действителен, пока семья проживает в регионе; при переезде использовать деньги нельзя.
При этом федеральный и региональный маткапитал можно оформлять одновременно и тратить на одни и те же цели. Ежемесячная выплата федерального маткапитала не пересекается с региональной выплатой.
Суммы и особенности регионального материнского капитала
Вот несколько примеров по регионам. Суммы можно посмотреть на сайте регионального правительства.
- Алтайский край — 91,8 тысячи рублей на третьего ребенка и больше.
- Новосибирская область — 154,3 тысячи рублей на третьего ребенка.
- Волгоградская область — 89 тысяч рублей на третьего ребенка.
- Красноярский край — 185 тысяч рублей на третьего ребенка.
- Санкт-Петербург — 213,2 тысячи рублей на третьего ребенка.
- Хабаровский край — 273,6 тысячи рублей на третьего ребенка.
Меньше всего дают в Ингушетии — пять тысяч рублей за пятого ребенка и последующих. Самая крупная выплата — в Брянской области: за рождение тройни семья получит 1,2 миллиона рублей.
В некоторых регионах выплаты положены даже на первого ребенка, но чаще всего все зависит от года его рождения и дохода семьи.
Примеры сложных региональных программ
Камчатский край: 153,7 тысячи рублей на первого ребенка, 207 тысяч — на второго, 182,9 тысячи — на третьего, 275,2 тысячи — на четвертого, 365,9 тысячи — на пятого и 458,2 тысячи — на шестого и последующих. Каждая категория — отдельная программа.
- Дагестан: 20 тысяч рублей за пятого ребенка, 300 тысяч за десятого и последующих; 20 тысяч за двойню и 100 тысяч — за тройню.
- Челябинская область: 128,2 тысячи рублей на третьего ребенка, если среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов.
- Ленинградская область: 140 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 27 лет, 70 тысяч — при рождении второго до 30 лет.
Условия могут зависеть от дохода семьи, возраста матери или количества детей, и они отличаются от федерального маткапитала.
Как получить региональный маткапитал
Чтобы оформить выплату, нужно:
- Подтвердить постоянное проживание в регионе (обычно 3–5 лет)
- Собрать документы на детей и родителей (свидетельства о рождении, паспорта).
- Обратиться нужно в соцзащиту, МФЦ, Отделение Соцфонда или по горячей линии 8 (800) 100?00?01, приемную администрации региона.
На что можно потратить
Как и федеральный капитал, региональный предназначен для конкретных целей. На деньги нельзя купить продукты, одежду или другие повседневные нужды.
- Жилье: покупка, строительство, ремонт, погашение ипотеки.
- Образование детей: детские сады, школы, колледжи, вузы, курсы и дополнительные занятия.
- Поддержка детей-инвалидов: реабилитация, специализированная техника, услуги социальной поддержки.
Часто задаваемые вопросы по материнскому капиталу
Можно ли получить маткапитал, если семья только переехала в регион?
Да, но для регионального маткапитала обычно требуется проживание в регионе несколько лет (3–5 лет), иначе выплату не оформят.
Что делать, если мать умерла или лишена права на выплаты?
Тогда право переходит к отцу, усыновителю или детям, если родители не могут получить капитал.
Может ли маткапитал быть несколько раз на одного ребенка?
Нет, по каждой программе деньги выдаются один раз. Исключение — если в регионе действует несколько отдельных программ, тогда по каждой можно получить выплату.
Влияет ли доход семьи на право получения маткапитала?
Для федерального капитала доход не имеет значения. Для регионального — может быть установлен порог дохода, и выплаты получают только семьи с низким или средним доходом.
Можно ли потратить маткапитал на ипотеку, если жилье покупается за наличные?
Да, но только как часть сделки. Деньги переводятся напрямую на счет банка или застройщика, их нельзя снимать наличными.
Что делать при переезде в другой регион?
Региональный сертификат теряет силу, и использовать его уже нельзя. Федеральный капитал при этом сохраняется.
Можно ли оформить ежемесячную выплату и потратить маткапитал на образование одновременно?
Да, но ежемесячная часть федерального капитала рассчитывается отдельно и не пересекается с региональной выплатой.
Как быстро оформляется региональный капитал?
После подачи документов обычно от 10 дней до 1 месяца — зависит от региона. В некоторых субъектах есть возможность подать через МФЦ или электронно через «Госуслуги». Деньги обычно приходят в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления.
Что делать, если сертификат потерялся?
Можно оформить дубликат в органах социальной защиты региона, где выдавали капитал.
