«И снова условка»: участнику челябинской дорожной ОПГ вынесли второй приговор

Бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову, фигурирующего в делах дорожной ОПГ, вынесли второй приговор. Он, так же как и первый, закончился для него условным сроком. Прокуратура собирается оспаривать вердикт, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — около 750 тысяч рублей. Конфискована сумма эквивалентная сумме взятки в размере около 75 тысяч рублей, сохранен арест на имущество, квартиру, автомобиль и банковские счета. Прокуратура рассмотрит вопрос о законности приговора в установленные апелляционные сроки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Степанов был задержан в марте 2024 года. Его связывали с дорожной ОПГ, лидером которой являлся гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. По версии следствия, Степанов получал от Колозяна деньги. За это он ставил куратором при выполнении работ лояльного сотрудника, оповещал о планирующихся проверках.
Степанов признался в содеянном и получил по первому делу шесть лет условно. Но параллельно с этим следствие вышло на иной эпизод преступной деятельности экс-начальника отдела. Он заключался в том, что Степанов помимо денег, получал от Колозяна и услуги: ему выложили плиткой личный участок, доставили песчано-щебеночную смесь для дальнейших работ.
