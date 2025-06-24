В Челябинске участник ОПГ дорожников Степанов отделался условным сроком

Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении экс-начальника одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, фигурирующего в деле дорожной ОПГ. Как сообщили URA.RU в аппарате судьи Красносельской, мужчина отделался условным сроком.
«Степанов заключил досудебное соглашение. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на шесть лет с испытательным сроком пять лет», — сообщили URA.RU в суде.
В качестве дополнительного наказания Степанову назначили штраф в размере 1,6 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на пять лет. Также у него конфисковали денежные средства, полученные в качестве взятки, в размере 1,9 млн рублей. В список конфискованного включили даже мобильный телефон и стиральную машину (они тоже были получены в качестве взятки).
Степанов стал лишь третьим участником дорожной ОПГ, лидером которой являлся директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, получившим условный срок. Помимо него «отскочить» от колонии смогли заместитель Колозяна — Никита Иноземцев, и экс-начальник отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергей Васильчишин.
Степанов попал под следствие в марте 2024 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги и иные блага ему заносил подчиненный в лице Ильдара Галлямова (помогавший Колозяну и получивший шесть лет колонии). За это Степанов назначил сотрудника куратором исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в селе Кирса Верхнеуральского района. Также Степанов обеспечивал гарантированное подписание актов выполненных работ и подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат по государственным контрактам на ремонт автодорог с. Кунашак — с. Усть-Багаряк, Южноуральск-Магнитогорск, Троицк-Степное.
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