Врач рассказал, какой завтрак для школьника будет идеальным

Для поддержания активности и здоровья школьника необходимо правильно завтракать. По словам врача-педиатра медицинской компании СберЗдоровье Дмитрия Казакова, в идеале утренний прием пищи должен включать сложные углеводы, белки и полезные жиры. При этом стоит воздержаться от употребления продуктов, содержащих высокий уровень соли, например, чипсы, сухарики, колбасные изделия.
«Завтрак помогает поддерживать стабильный уровень энергии, улучшает концентрацию, когнитивные функции и общее самочувствие в течение учебного дня, что подтверждено исследованиями. Чтобы получить от завтрака наибольшую пользу, он должен состоять из сложных углеводов, белка и полезных жиров», — пояснил Казаков URA.RU.
Врач рекомендует ориентироваться на принцип «гарвардской тарелки»: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — источники белка. В качестве примеров сбалансированных завтраков он привел овсяную кашу с ягодами и яйцом, тост с авокадо, омлет с овощами или фруктовый салат с йогуртом без сахара. Если ребенок не хочет завтракать, можно предложить молоко или кисломолочный напиток.
Казаков советует избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли — сладких хлопьев, батончиков, чипсов и полуфабрикатов. Газированные и энергетические напитки также не рекомендуются из-за риска нарушения сна и набора веса. Если учебный день длительный, ребенку стоит дать с собой ланч-бокс с фруктами и цельнозерновыми продуктами.
Ранее эксперты предупреждали, что пропуск завтрака может привести к замедлению метаболизма и набору лишнего веса, а также спровоцировать переедание в течение дня. Диетологи отмечают, что завтрак в первый час после пробуждения поддерживает высокий уровень обмена веществ и предотвращает снижение расхода энергии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.