Диетолог рассказала, чем опасно отсутствие завтрака

Пропуск завтрака может привести к резкому замедлению метаболизма и повысить риск набора лишнего веса. Об этом в интервью заявила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.
«Когда мы просыпаемся, скорость обмена веществ у нас еще очень высокая. Она становится высокой с момента, когда встает солнце, и к 12 часам начинает снижаться. Поэтому уровень метаболизма зависит, по сути, от времени года — зимой он ниже, а летом максимальный», — поделилась диетолог с журналистами Общественной Службы Новостей. Помимо того, что метаболизм может снижаться, пропуск завтрака может привести к набору лишних килограммов еще и потому, что во время обеда или полдника человек может непроизвольно перекормиться, пытаясь восполнить утренний голод, пояснила специалист.
Скорость обмена веществ достигает пика утром и снижается к 12:00. Завтрак в первый час после пробуждения поддерживает высокий уровень метаболизма, а отсрочка приема пищи ускоряет замедление обменных процессов.
При пропуске завтрака организм сокращает затраты на внутренние процессы на 10–15%, так происходит снижение расхода энергии человека. Кроме того, голод провоцирует превышение нормы калорий во второй половине дня. Переваривание пищи увеличивает метаболизм на 10–20%, но при отсутствии завтрака происходит нарушение термогенезеса.
Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина посоветовала отказаться от употребления на завтрак каш быстрого приготовления. Она объясняет это тем, что в процессе интенсивной промышленной обработки такие каши лишаются своих питательных свойств. Кроме того, специалист предупреждает, что кофе, выпитый натощак, может провоцировать повышенную секрецию соляной кислоты в желудке.
