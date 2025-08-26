Два бизнесмена соперничают за популярный пермский бренд «Счастье не за горами»

Фраза стала одним из самых главных символов Перми
Фраза стала одним из самых главных символов Перми

Сразу два предпринимателя из Перми направили заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Счастье не за горами». Эта информация содержится в базе портала Znakoved.

«Одним из заявителей является Ольга Субботина, индивидуальный предприниматель, совладельцем ООО „Хмельсолод“ и ООО „Брюгге“ (планирует использовать фразу для продажи пива и напитков). Вторым — пермяк Андрей Бояршинов. Человек с соответствующим ИНН зарегистрирован как ИП (собирается использовать бренд в рамках торговли игрушками и техническим устройствами)», — свидетельствует данные сервиса.

Ранее сам автор арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов претендовал на исключительное право использования бренда. Однако он проиграл в судебном споре с бизнесменом Алексеем Мальцевым. Теперь регистрация товарного знака в различных сферах деятельности доступна любым заинтересованным лицам.

