Два бизнесмена соперничают за популярный пермский бренд «Счастье не за горами»

Сразу два предпринимателя из Перми направили заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Счастье не за горами». Эта информация содержится в базе портала Znakoved.
«Одним из заявителей является Ольга Субботина, индивидуальный предприниматель, совладельцем ООО „Хмельсолод“ и ООО „Брюгге“ (планирует использовать фразу для продажи пива и напитков). Вторым — пермяк Андрей Бояршинов. Человек с соответствующим ИНН зарегистрирован как ИП (собирается использовать бренд в рамках торговли игрушками и техническим устройствами)», — свидетельствует данные сервиса.
Ранее сам автор арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов претендовал на исключительное право использования бренда. Однако он проиграл в судебном споре с бизнесменом Алексеем Мальцевым. Теперь регистрация товарного знака в различных сферах деятельности доступна любым заинтересованным лицам.
