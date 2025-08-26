26 августа 2025

В МЧС раскрыли масштабы пожара в многоэтажке в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Стойкости тушат трехкомнатную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
На месте ЧП работают все экстренные службы города
На месте ЧП работают все экстренные службы города Фото:
новость из сюжета
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Возгорание вечером 26 августа в доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге произошло внутри трехкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Для его ликвидации задействовали около 30 сотрудников экстренных служб. Об этом рассказали в МЧС России.

«Горение происходит в трехкомнатной квартире на площади 50 кв. метров. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: семь единиц техники и 28 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Пожарные принимают меры по предотвращению распространения огня.

Как сообщало URA.RU ранее, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате ЧП погиб 35-летний мужчина.

