В МЧС раскрыли масштабы пожара в многоэтажке в Петербурге

Возгорание вечером 26 августа в доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге произошло внутри трехкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Для его ликвидации задействовали около 30 сотрудников экстренных служб. Об этом рассказали в МЧС России.
«Горение происходит в трехкомнатной квартире на площади 50 кв. метров. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: семь единиц техники и 28 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
В МЧС также уточнили, что информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Пожарные принимают меры по предотвращению распространения огня.
Как сообщало URA.RU ранее, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате ЧП погиб 35-летний мужчина.
