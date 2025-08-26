Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования
новость из сюжетаВ Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв
В Санкт-Петербурге вечером 26 августа прогремел взрыв в доме на улице Стойкости. Затем в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар. Позднее выяснилось, что в огне погиб 35-летней мужчина. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Корреспондент URA.RU направился на место событий, чтобы узнать подробности инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!