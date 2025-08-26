26 августа 2025

В петербургском доме взорвался газ, погибшего выбросило ударной волной. Фоторепортаж

В Петербурге в доме на улице Стойкости после взрыва газа погиб мужчина
Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования
Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность газового оборудования
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

В Санкт-Петербурге вечером 26 августа прогремел взрыв в доме на улице Стойкости. Затем в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар. Позднее выяснилось, что в огне погиб 35-летней мужчина. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Корреспондент URA.RU направился на место событий, чтобы узнать подробности инцидента.

