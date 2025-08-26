Эксперт объяснил, что происходит с человеком на высоте 7000 метров, где застряла Наговицина

На высоте 7000 метров мало кислорода, поэтому там альпинисты крайне редко задерживаются больше 10 минут. Своим мнением по этому вопросу поделился путешественник и гид по Прикамью Игорь Серебренников.
«На высоте 7000 метров уровень кислорода составляет порядка 60%. Поэтому на пиках альпинисты проводят всего 5–10 минут, после чего спешат спуститься», — объяснил собеседник портала perm.aif.ru.
Высота в 3000 метров — уже критическая отметка. Одной из ключевых проблем при восхождении является гипоксия. Ее еще называют горная болезнь. Даже у подготовленных людей возникает тяжелая одышка. Также могут проявиться психические отклонения. Галлюцинации в горах не редкость.
Отек легких неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на высоте 7000 метров. Это самая частая причина смерти среди альпинистов из всех патологий. Отек мозга возникает из-за накопления жидкости, уходящей из капилляров. В крайней стадии обезвоженные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга и наступает смерть.
Общественность ранее потрясло известие о застрявшей пермячке Наталье Наговициной на Пике Победы. Его высота — 7500 метров. Попытки вызволить женщину из беды предпринимались в течение двух недель, но все безрезультатно. Спасательную операцию свернули. Близкие альпинистки отказываются верить в случившееся, а МИД Киргизии не спешит признавать Наговицину погибшей.
