26 августа 2025

Эксперт объяснил, что происходит с человеком на высоте 7000 метров, где застряла Наговицина

Туристические группы не задерживаются на вершинах гор дольше 10 минут
Россиянка застряла на горе в Киргизии

На высоте 7000 метров мало кислорода, поэтому там альпинисты крайне редко задерживаются больше 10 минут. Своим мнением по этому вопросу поделился путешественник и гид по Прикамью Игорь Серебренников.

«На высоте 7000 метров уровень кислорода составляет порядка 60%. Поэтому на пиках альпинисты проводят всего 5–10 минут, после чего спешат спуститься», — объяснил собеседник портала perm.aif.ru.

Высота в 3000 метров — уже критическая отметка. Одной из ключевых проблем при восхождении является гипоксия. Ее еще называют горная болезнь. Даже у подготовленных людей возникает тяжелая одышка. Также могут проявиться психические отклонения. Галлюцинации в горах не редкость.

Отек легких неизбежно начинает развиваться примерно на третий день на высоте 7000 метров. Это самая частая причина смерти среди альпинистов из всех патологий. Отек мозга возникает из-за накопления жидкости, уходящей из капилляров. В крайней стадии обезвоженные ткани мозжечка врезаются в ствол спинного мозга и наступает смерть.

Общественность ранее потрясло известие о застрявшей пермячке Наталье Наговициной на Пике Победы. Его высота — 7500 метров. Попытки вызволить женщину из беды предпринимались в течение двух недель, но все безрезультатно. Спасательную операцию свернули. Близкие альпинистки отказываются верить в случившееся, а МИД Киргизии не спешит признавать Наговицину погибшей. 

