Сбои не дают россиянам созвониться через Google Meet

Сервис для проведения онлайн-звонков Google Meet не работает во многих российских регионах. Об это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
«Опять не работает google meet. Захожу в конференцию по работе минуту не могу посидеть выкидывает, а так же не слышу коллег», — сказано в сообщении пользователя на сайте Downdetector.
По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к сервису достигла свыше двухсот за последний час. На момент публикации люди отмечают, что у некоторых из них не грузится сайт, имеются проблемы с видео и звонками. О перебоях в работе Google Meet сообщается в Вологодской области, Мурманской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что не вводил никаких ограничительных мер в отношении сервиса. 22 августа 2025 года пользователи также пожаловались на сбои в работе Google Meet.
