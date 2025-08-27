Сбои не дают россиянам созвониться через Google Meet

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За последний час резко выросло количество жалоб у пользователей Google Meet
За последний час резко выросло количество жалоб у пользователей Google Meet Фото:

Сервис для проведения онлайн-звонков Google Meet не работает во многих российских регионах. Об это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.

«Опять не работает google meet. Захожу в конференцию по работе минуту не могу посидеть выкидывает, а так же не слышу коллег», — сказано в сообщении пользователя на сайте Downdetector.

По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к сервису достигла свыше двухсот за последний час. На момент публикации люди отмечают, что у некоторых из них не грузится сайт, имеются проблемы с видео и звонками. О перебоях в работе Google Meet сообщается в Вологодской области, Мурманской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что не вводил никаких ограничительных мер в отношении сервиса. 22 августа 2025 года пользователи также пожаловались на сбои в работе Google Meet.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис для проведения онлайн-звонков Google Meet не работает во многих российских регионах. Об это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector. «Опять не работает google meet. Захожу в конференцию по работе минуту не могу посидеть выкидывает, а так же не слышу коллег», — сказано в сообщении пользователя на сайте Downdetector. По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к сервису достигла свыше двухсот за последний час. На момент публикации люди отмечают, что у некоторых из них не грузится сайт, имеются проблемы с видео и звонками. О перебоях в работе Google Meet сообщается в Вологодской области, Мурманской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее Роскомнадзор сообщал, что не вводил никаких ограничительных мер в отношении сервиса. 22 августа 2025 года пользователи также пожаловались на сбои в работе Google Meet.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...