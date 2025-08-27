ВС РФ освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Этот поселок расположен в непосредственной близости от юго-западной окраины города Покровск (Красноармейск). До 2024 года населенный пункт официально назывался Перше Травня (украинское название). В ходе боевых действий украинские власти объявили о переименовании поселка в Леонтовичи. К северо-западу от Первого Мая проходит автомобильная дорога, соединяющая Покровск с Днепропетровской областью, а также с северными районами ДНР. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
ВСУ признали прорыв ВС РФ в Днепропетровской области
Украинские вооруженные силы впервые официально признали проникновение российских военных на территорию Днепропетровской области. Эту информацию предоставил военнослужащий ВСУ Виктор Трегубов. По его утверждению, в регионе продолжаются ожесточенные столкновения между сторонами конфликта. Представитель ВСУ отметил, что продвижение российских подразделений обусловлено интенсивными боями за опустошенные районы на востоке и юге Украины.
Удары ВС РФ
В районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка были нанесены удары по подразделениям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригады ВСУ, двум бригадам морской пехоты, а также соединениям территориальной обороны и двум бригадам национальной гвардии. Также подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах Новотроицкого Запорожской области и Антоновки Херсонской области.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских вооруженных сил поразили радиолокационную станцию противовоздушной обороны ВСУ, пункты управления и места сбора беспилотных летательных аппаратов. Также поражены районы временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 различных локациях.
Запорожский фронт
На запорожском фронте отмечаются определенные тактические достижения российских войск в районе населенного пункта Плавни. В то же время украинские силы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление на северной окраине села.
Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки «Днепр», осуществил уничтожение украинского блиндажа в Запорожской области. В ходе проведения воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили хорошо замаскированное фортификационное сооружение противника, которое, по предварительным данным, использовалось в качестве укрытия для военнослужащих ВСУ. По выявленной цели был применен FPV-дрон, оснащенный боевой частью. В результате точного удара блиндаж был полностью разрушен, а находившиеся внутри украинские военные ликвидированы, передает «Пятый канал».
Донецкий фронт
Южно-донецкое направление
В районе населенных пунктов Камышеваха и Вороново на южно-донецком направлении продолжаются боевые столкновения. Российские вооруженные силы предпринимают усилия по выравниванию линии фронта в полосе между Январским и Темировкой. Вблизи Зеленого Гая отмечено увеличение количества контратак со стороны украинских подразделений, которые пытаются ликвидировать углубления российских войск.
Покровское направление
На покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В южных окрестностях Покровска (Красноармейска), вблизи населенных пунктов Удачное, Леонтовичи и Троянда, продолжаются столкновения между сторонами конфликта. Кроме того, российские войска ведут наступательные действия на Родинское, расположенное севернее. Бои также отмечаются в районе населенного пункта Шахово. Помимо этого, российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.
Константиновское направление
На направлении Константиновки поступает информация о том, что подразделения ВСУ осуществляют отвод из района населенного пункта Александро-Шультино в сторону Константиновки. В это же время российские войска ведут наступательные действия в районе Плещеевки, преследуя цель перерезать украинской стороне пути сообщения с Клебан-Быком.
Краснолиманское направление
В районе Красного Лимана продолжается поступление информации о локальных успехах российских вооруженных сил в Серебрянском лесничестве. Подразделения РФ оказывают давление на позиции ВСУ, оттесняя их к берегу реки Северский Донец и развивая наступление в направлении населенного пункта Дроновка.
Харьковский фронт
На купянском направлении российские войска наращивают контроль над стратегически важными районами города. По имеющейся информации, подразделения закрепляются в северо-западной и западной частях Купянска, а также продолжают продвижение в сторону административного центра населенного пункта. Военкоры сообщают об усилении российских позиций на северной окраине населенного пункта Соболевка. На волчанском участке фронта подразделения ВС РФ продолжают вести бои в районе Синельниковского леса, а также на левобережье Волчанска.
Сумское направление
Ситуация на сумском направлении остается напряженной. Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Варачино и Алексеевка. Российские военные постепенно продвигаются на территории Юнаковки. Украинские силы осуществляют атаки с направлений Марьино и Садки. Отмечается незначительное расширение зоны контроля российских войск в прилегающих лесных массивах.
Кроме того, по данным российских силовых ведомств, значительная часть военнослужащих 80-й бригады ВСУ, размещенных в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сталкивается с нехваткой медикаментов и продовольствия, а также страдает от различных заболеваний. Сложная погодная обстановка и особенности местности существенно затруднили поставки лекарств и продовольствия из тыловых районов. Организовать эвакуацию заболевших военнослужащих в сложившихся условиях практически не представляется возможным.
