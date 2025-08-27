Трижды оправданного бизнесмена хотят вновь судить из-за слов присяжных в Екатеринбурге

Свердловский облсуд рассматривает апелляцию по делу коммерсанта Мамедова
Насими Мамедов категорически отрицает обвинение
Насими Мамедов категорически отрицает обвинение
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор екатеринбургскому бизнесмену Насими Мамедову из-за неясных формулировок присяжных, которые вынесли вердикт. Об этом URA.RU рассказала адвокат коммерсанта Олеся Бортникова.

«По мнению государственного обвинителя, присяжные допустили расплывчатые формулировки при вынесении вердикта, а один из присяжных во время судебного разбирательства заявил, что его знакомые спрашивали у него про уголовное дело. Они уточняли фамилию подсудимого. Сторона защиты заявила ходатайство о привлечении присяжного к процессу, чтобы допросить его», — пояснила Бортникова.

Мамедова судили по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. В уголовном деле еще числятся фамилии экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и ныне покойного Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, как считают силовики, выступил заказчиком убийства. Он передал 15 тысяч долларов Клоку, чтобы тот нашел человека, который расправится с Зубакиным. Следствие считает, что исполнителем якобы стал Насими Мамедов. Сам он категорически отрицает это и считает, что его оговаривают.

Троицу задержали в 2022 году. С тех пор присяжные уже трижды оправдывали Мамедова. Сейчас Клока судят по обвинению в пособничестве в убийстве Зубакина. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

