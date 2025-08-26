Бастрыкин отреагировал на обращение сына альпинистки Наговицыной

Бастрыкин поручил СК РФ связаться с МЧС по поводу альпинистки Наговицыной
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сына российской альпинистки, получившей травму во время спуска с вершины Пика Победы в Киргизии. Об этом сообщает информационный центр СК.

«Председатель СК России дал поручение в связи с обращением сына российской альпинистки, получившей травму в Киргизской Республике», — говорится в официальном telegram-канале информационного центра. Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России незамедлительно связаться с МЧС. Целью взаимодействия является принятие исчерпывающих мер для установления всех обстоятельств происшествия и оказания помощи в спасении альпинистки. Председатель СК подчеркнул важность оперативного доклада о ходе работ.

В своем обращении сын альпинистки Натальи Наговицыной попросил о помощи в организации аэровидеосъёмки Пика Победы. Это необходимо для подтверждения факта её выживания и получения актуальной информации о местонахождении альпинистки. Наговицина оказалась в сложной ситуации 12 августа. Во время спуска с пика Победы она сломала ногу и не смогла продолжить путь. С тех пор женщина находится в палатке на горном выступе на высоте более семи тысяч метров. С момента инцидента было предпринято три попытки её спасения, однако все они оказались неуспешными. Ранее поступила информация о завершении поисково-спасательных работ в районе пика Победы. С 20 августа женщина не подает признаков жизни.

