Украинский дрон убил жителя Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Двуличное Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Двуличное Белгородской области
В результате удара дронами ВСУ по селу Двуличное в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор Белгородской области от всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков также добавил, что водитель поврежденного автомобиля получил ранения. Мужчине самостоятельно обратился в больницу за помощью. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти.

Ранее стало известно, что над Орловской областью был уничтожен украинский БПЛА. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Клычков.

