Больше ста человек разыскивают в Артемовске загадочно пропавшего мальчика

В Артемовском (Свердловская область) в поисках пропавшего 26 августа восьмилетнего Тимофея Цыпленкова участвуют более ста человек. Среди них сотрудники полиции и МЧС, поисковые отряды и добровольцы, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Сейчас на месте работают больше 100 человек: добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“ Свердловской области, отряда „Доброволец“, сотрудники полиции и МЧС, представители „Русской общины“, а также огромное количество неравнодушных местных жителей. На поиске задействованы квадроциклы и мототехника, БПЛА с тепловизором, работают как пешие, так и автомобильные группы», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Также продолжается расклейка ориентировок по всему городу. Поисковики осматривают территорию леса и прилегающий карьер, а в городе организована информационная поддержка с помощью ориентировок.
Местным жителям предлагают присоединиться к поискам: штаб развернут у школы №6 по адресу Чайковского, 2. Кроме того, в штаб требуется помощь — волонтеры принимают горячее питание, питьевую воду, батарейки, дождевики, топливо и расходные материалы для расклейки ориентировок.
Тимофей Цыпленков пропал 26 августа — его последний раз видели во дворе жилого дома около 15:00, а позже на берегу затопленного карьера были найдены его вещи. Следственный комитет организовал доследственную проверку, к поискам с самого начала подключились полиция, добровольцы и местные жители и водолазы.
