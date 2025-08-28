Немецкий альпинист рассказал, как пытался спасти Наговицыну

Альпинист Зигмунд: мы нашли Наговицыну, зафиксировали ей лодыжку частью палатки
Немецкий альпинист рассказал о попытке спасти Наговицыну
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал о попытке спасения российской спортсменки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, со своим итальянским коллегой Лукой Синигалья. Об этом сообщил сам альпинист из Германии.

«Альпинисты нашли Наталью, зафиксировали ей лодыжку частью палатки. Они также оставили россиянке еду и газ с расчетом на 4-5 дней», — приводит слова Зигмунда РЕН ТВ.

Альпинист также отметил, что итальянец Синигалья во время спуска находился в крайне тяжелом состоянии: он получил сильное обморожение пальцев и испытывал сильную боль. Несмотря на попытки оказать первую помощь и ускорить спуск, у альпиниста начались судороги и затем отек мозга, который привел к смерти. 

Ранее Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с пика Победы и почти две недели находилась на высоте 6800 метров в условиях сильного мороза и метелей. Итальянские спасатели, планировавшие эвакуацию альпинистки с помощью вертолета и дрона, были вынуждены покинуть Киргизию из-за неблагоприятной погоды. Спасательная операция официально завершена.

