Сыщики отбросили версию с одеждой пропавшего в Артемовском мальчика

В Артемовском (Свердловская область) одежда, которую обнаружили на берегу затопленного карьера, предварительно, не принадлежит пропавшему восьмилетнему Тимофею Цыпленкову. Об этом URA.RU рассказал источник, участвующий в поисках.
«На карьере нашли серые тапки, они не принадлежат мальчику. Но водолазы все равно будут работать на водоеме», — сказал собеседник агентства. То же самое подтвердил и начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Информация о том, что одежда принадлежит пропавшему мальчику, не подтвердилась. Родители заявили, что у их сына таких вещей не было», — сказал он.
Приметы: рост — 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в синюю футболку, черные брюки и бордовые сланцы. Сообщить информацию о пропавшем можно по следующим телефонам: 8(34363)2-12-02 и 8(34363)2-08-35.
Ребенок пропал 26 августа, когда ушел из дома. На его поиски подняли полицию, волонтеров спасательных отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
