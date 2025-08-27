27 августа 2025

В Екатеринбурге проезд для школьников навсегда сделают бесплатным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция будет действовать для школьников от 7 до 18 лет
Акция будет действовать для школьников от 7 до 18 лет Фото:

С 1 сентября проезд в общественном транспорте для школьников будет бесплатным. С таким предложением врио губернатора Денис Паслер обратился к мэру Алексею Орлову и его команде в ходе педагогического совещания, рассказал URA.RU один из его участников. По словам источника агентства, близкого к городским властям, вопрос уже согласован. Акция будет бессрочной.

«Если вы поддержите, то хотел бы поручить главе администрации Екатеринбурга и его команде с 1 сентября сделать проезд для детей в наземном транспорте бесплатным», — сказал Паслер, добавив, что будет решаться вопрос о бесплатном проезде и в метро. Теперь школы должны оперативно выдать детям справки об обучении, которые дадут право на бесплатный проезд.

Помимо этого, в первый день осени в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области увеличат скидку на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе. Сэкономить получится при оплате через систему быстрых платежей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября проезд в общественном транспорте для школьников будет бесплатным. С таким предложением врио губернатора Денис Паслер обратился к мэру Алексею Орлову и его команде в ходе педагогического совещания, рассказал URA.RU один из его участников. По словам источника агентства, близкого к городским властям, вопрос уже согласован. Акция будет бессрочной. «Если вы поддержите, то хотел бы поручить главе администрации Екатеринбурга и его команде с 1 сентября сделать проезд для детей в наземном транспорте бесплатным», — сказал Паслер, добавив, что будет решаться вопрос о бесплатном проезде и в метро. Теперь школы должны оперативно выдать детям справки об обучении, которые дадут право на бесплатный проезд. Помимо этого, в первый день осени в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области увеличат скидку на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе. Сэкономить получится при оплате через систему быстрых платежей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...