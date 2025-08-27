27 августа 2025

В ХМАО назвали самые дорогие вакансии

Жителей ХМАО зовут работать на зарплату в 300 тысяч рублей
На зарплату в 300 тысяч в ХМАО могут рассчитывать руководители
В Югре самые прибыльные вакансии предлагают прежде всего руководителям, которым готовы платить около 300 тысяч рублей. Но среди прибыльных позиций встречаются и рабочие специальности с оплатой более 200 тысяч, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«В пятерку специалистов, которым работодатели готовы предложить в данный момент наиболее высокую заработную плату в регионе, вошли, в основном, управленцы», — говорится в исследовании. Например, гендиректору в среднем готовы платить 300 тысяч рублей, а руководителю отдела логистики — 235 тысяч. Финдиректор или техдиректор может получать 200 тысяч.

Но чаще в список высокооплачиваемых профессий стали попадать и рабочие специальности. Сварщику в Югре готовы платить около 235 тысяч, а водителю — 205 тысяч. Геодезист может рассчитывать на 200 тысяч, тогда как машинист — на 186 тысяч.

«Среди офисных работников в топе представлен, в частности, аналитик, менеджер по компенсациям и льготам», — уточняют исследователи. Таким специалистам готовы платить по 200 тысяч рублей.

