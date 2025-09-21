Сменщик скандального экс-депутата Таги-заде определился с комитетом в думе ХМАО

Новый депутат от КПРФ Аминов вступил в комитет по соцразвитию думы ХМАО
Новый депутат от КПРФ Артем Аминов определился с комитетом в думе ХМАО. Он получил место своего скандального предшественника Халида Таги-заде, назвавшего Югру родиной мигрантов, в комитете по соцразвитию.
«Аминов вступил в комитет по соцразвитию. Он впервые посетил его в новом статусе депутата. На заседании пока присутствовал без права голоса», — передает журналист URA.RU с заседания комитета.
В отличие от бывшего депутата Таги-заде, Аминов не станет зампредом комитета. На эту должность была назначена единоросс Ирина Урванцева.
