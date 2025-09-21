Житель ХМАО лишился 130 тысяч рублей на сайте интим-услуг

В Нефтеюганске (ХМАО) полиция завела уголовное дело из-за вымогательства денег у местного жителя. Мужчина познакомился с девушкой на сайте интим-услуг, после чего неизвестные стали угрожать ему и требовать деньги.
«Мужчина рассказал, решил провести вечер с дамой, нашел сайт, якобы специализирующийся на интим-услугах, выбрал понравившуюся анкету и несколько раз позвонил по указанному номеру. Заявителю сообщили, что для получения услуги необходимо внести аванс, а затем потребовали перевести деньги за финансовые убытки», — сообщила полиция Югры на официальном сайте. Поверив неизвестным, югорчанин отдал мошенникам свыше 133 тысяч рублей.
Аферисты угрожали мужчине. Они заявили, что из-за его звонков на сайте произошел сбой системы, а фирма понесла убытки. Для решения вопроса злоумышленники потребовали деньги. Югорчанин обратился в полицию.
Сейчас полицейские ищут подозреваемых. По закону за такое преступление может грозить до четырех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что югорчане стали реже искать интим-услуги в интернете. Для сравнения, в 2022 году число запросов составляло 110 тысяч в месяц по ХМАО, а в 2024 году число уменьшилось примерно на 10 тысяч.
