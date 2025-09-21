21 сентября 2025
20 сентября 2025

В лесу ХМАО потерялись три грибника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели ищут трех жителей ХМАО, которые ушли в лес собирать дикоросы
Спасатели ищут трех жителей ХМАО, которые ушли в лес собирать дикоросы Фото:

Три человека пропали в лесах Югры за последние дни. Один мужчина потерялся в Октябрьском районе, двое исчезли около села Варьеган в Нижневартовском районе.

«Мужчина утром выехал на автомобиле „Нива“ в лес за сбором дикоросов, пропавший и его автомобиль не найдены. В лесном массиве вблизи с. Варьеган потерялись два человека, спасатели людей не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Пропавшие не выходят на связь с родными, их телефоны недоступны. В ходе поиска в Нижневартовском районе спасатели проверили почти 40 километров леса. В Октябрьском районе они осмотрели территорию в 103 километра вдоль трассы.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО сотрудники «Центроспас — Югория» выезжали в лес на поиски людей, которые на самом деле не пропадали. Сообщение оказалось ложным вызовом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три человека пропали в лесах Югры за последние дни. Один мужчина потерялся в Октябрьском районе, двое исчезли около села Варьеган в Нижневартовском районе. «Мужчина утром выехал на автомобиле „Нива“ в лес за сбором дикоросов, пропавший и его автомобиль не найдены. В лесном массиве вблизи с. Варьеган потерялись два человека, спасатели людей не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория». Пропавшие не выходят на связь с родными, их телефоны недоступны. В ходе поиска в Нижневартовском районе спасатели проверили почти 40 километров леса. В Октябрьском районе они осмотрели территорию в 103 километра вдоль трассы. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО сотрудники «Центроспас — Югория» выезжали в лес на поиски людей, которые на самом деле не пропадали. Сообщение оказалось ложным вызовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...