В лесу ХМАО потерялись три грибника

Три человека пропали в лесах Югры за последние дни. Один мужчина потерялся в Октябрьском районе, двое исчезли около села Варьеган в Нижневартовском районе.
«Мужчина утром выехал на автомобиле „Нива“ в лес за сбором дикоросов, пропавший и его автомобиль не найдены. В лесном массиве вблизи с. Варьеган потерялись два человека, спасатели людей не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».
Пропавшие не выходят на связь с родными, их телефоны недоступны. В ходе поиска в Нижневартовском районе спасатели проверили почти 40 километров леса. В Октябрьском районе они осмотрели территорию в 103 километра вдоль трассы.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО сотрудники «Центроспас — Югория» выезжали в лес на поиски людей, которые на самом деле не пропадали. Сообщение оказалось ложным вызовом.
