«Закрась меня»: полиция ХМАО закрасила Чеховым вандальные граффити. Фото

Полиция ХМАО присоединилась к акции и закрасила Чеховым вандальные граффити
Портрет писателя нанесли техникой трафаретного граффити
Портрет писателя нанесли техникой трафаретного граффити Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники полиции и активисты творческого объединения «АРТ-Квадрат» провели акцию «Закрась меня» для борьбы с экстремизмом. На запрещенные символики стен дома нанесли трафаретный портрет Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры».

«Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтеюганску Салима Утигалиева и активисты творческого объединения „АРТ-Квадрат“ вооружились краской и валиками, чтобы закрасить рекламу запрещенной символики на жилом доме. С помощью современной техники трафаретного граффити участники акции изобразили силуэт Антона Павловича Чехова», — пишут в посте.

Выбор портрета писателя символичен. Его творчество отражает идеи гуманизма и противостоит деструктивности.

