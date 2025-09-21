В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники полиции и активисты творческого объединения «АРТ-Квадрат» провели акцию «Закрась меня» для борьбы с экстремизмом. На запрещенные символики стен дома нанесли трафаретный портрет Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры».
«Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтеюганску Салима Утигалиева и активисты творческого объединения „АРТ-Квадрат“ вооружились краской и валиками, чтобы закрасить рекламу запрещенной символики на жилом доме. С помощью современной техники трафаретного граффити участники акции изобразили силуэт Антона Павловича Чехова», — пишут в посте.
Выбор портрета писателя символичен. Его творчество отражает идеи гуманизма и противостоит деструктивности.
