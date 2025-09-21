В ХМАО назвали самые прибыльные подработки для водителей

В Югре одни из самых прибыльных подработок предлагают водителям-экспедиторам. В среднем они могут рассчитывать на зарплату около 85,5 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Этим летом самыми высокооплачиваемыми исполнителями оказались водители-экспедиторы, которые в среднем могли рассчитывать на 85 640 рублей в месяц за подработку. На второй позиции — курьеры со средними предлагаемыми вознаграждениями в размере 56 765 рублей в месяц», — говорится в исследовании.
Среди других прибыльных подработок оказались вакансии поваров, которым готовы платить около 48,6 тысяч. Выгодные условия и у комплектовщиков с 47,6 тысячами. А замыкают пятерку лидеров работники торгового зала — их среднее вознаграждение достигло 42,8 тысяч рублей.
«В сферах, чувствительных к изменениям потребительского спроса, наблюдается более высокий спрос на временных работников — как правило, это ритейл, общепит и логистика. Компании все чаще используют модель временной занятости для покрытия пиковых нагрузок и сезонных потребностей в персонале», — поясняет директор направления «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.
