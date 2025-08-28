Челябинский холдинг «Мечел» обвалил добычу угля на 28%

Челябинский холдинг «Мечел» во втором квартале обвалил добычу угля на 28% в сравнении с первым кварталом. Результат руководство компании объяснило неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
«Снижение добычи и реализации энергетического угля, антрацита и пылеугольного топлива (PCI) вызвано неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Показатель реализации коксохимической продукции уменьшился на 15%», — заявила пресс-служба компании на сайте.
Падение последнего индикатора гендиректор холдинга Игорь Хафизов связал со снижением производства чугуна на ЧМК и оптимизацией удельного расхода кокса в рамках программы повышения эффективности и снова — рыночной конъюнктурой.
В первом полугодии, добавил руководитель, внутрироссийские цены на большинство марок коксующегося угля значительно снизились. Однако Хафизов проявил умеренный оптимизм: на международных рынках металлургического угля цены стабилизировались и пошли в рост. Сокращение глобального предложения продукции позволило гендиректору предположить, что до конца года ситуация начнет исправляться, и стоимость угля поднимется.
Второй квартал стал периодом сохранения устойчивости. Трудности затронули все виды продукции «Мечела». Планы заставила скорректировать остановка обогатительной фабрики «Нерюнгринская». Ремонт на объекте привел к снижению продаж концентрата коксующегося угля (ККУ) на 40% за квартал.
Завод «Ижсталь» снизил производство чугуна на 10% и выплавки стали на 6%. Падение Хафизов объяснил плановыми восстановительными ремонтами на МНЛЗ-1 Челябинского меткомбината и в прокатном переделе завода. При этом на 12% группа увеличила продажи сортового проката, на 22% — плоского проката.
«Слабый спрос на кованые изделия на внутрироссийском рынке, усиление конкуренции с импортными производителями отразились на объеме продаж данного вида продукции. Итог — минус 23% к первому кварталу. Падение продаж штампованных изделий на 41% объясняется выполнением крупного контракта на поставку железнодорожных осей в течение первого квартала», — сказал топ-менеджер.
По всему сортаменту металлопродукции до конца года «Мечел» ожидает снижения цен. К этому приведут сокращение инвестиционной активности в стране из-за достаточно высокой ключевой ставки Банка России. При этом если ставка будет падать, рубль относительно корзины мировых валют ослабляться, ипотека восстанавливаться, а крупные инфраструктурные проекты продолжатся, то при изменении геополитической обстановке холдинг ждет позитивных сдвигов.
Значительно просел выпуск энергетического дивизиона «Мечела». Снижение объемов выработки электрической достигло 36%, тепловой — 51%. Причинами стали окончание отопительного сезона. Сказался и эффект высокой базы первого квартала. Тогда выработка возросла на 20% относительно такого же периода годовой давности. Позитивным фактором выступили ремонты на Южно-Кузбасской ГРЭС.
