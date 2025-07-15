Долг к прибыли поставил челябинский «Мечел» в ряд компаний высокого риска

Соотношение чистого долга к прибыли EBITDA поставило челябинский холдинг «Мечел» в список компаний высокого риска для инвесторов. Как следует из данных консолидированной отчетности за 2024 год, индикатор составил 5,59.
«Если индикатор менее трех — это норма, именно акции таких компания я и стараюсь покупать. Значение в 4–5 и выше — тревожный сигнал, инвестировать не стоит», — отметил один из трейдеров на Мосбирже с размером портфеля до пяти млн рублей. Свои сообщения фондовый игрок публикует под ником Moex_Trade.
Трейдер отметил, что бизнес «Мечела» при высоком долге находится под давлением. Как демонстрирует отчетность, на задолженность приходится значителная часть активов компании.
Со значительными трудностями столкнулся угольный дивизион «Мечела». Чтобы он продолжал работать, государство и банки пошли навстречу, согласившись дать отсрочку по текущим выплатам. Холдинг получил по налогам отсрочку на три года на сумму в 13 млрд рублей. Банки разрешили начать основные выплаты лишь в 2027 году. Менеджмент компании задумался о продаже некоторых активов.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу группы. Ответ будет опубликован в случае поступления.
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