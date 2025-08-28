«Могли куда-то увезти»: соседи назвали версию исчезновения мальчика в Артемовском

Жители Артемовского допускают, что восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего без вести, могли похитить и увезти на машине. Своим предположением они поделились в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Думаем, что его могли увезти куда-то, в соседнюю деревню. Тимофея последний раз видели на перекрестке, он стоял и голосовал. Может, его правда увезли куда-то. Потому что его видели только 26 августа, и все», — сказала одна из соседок.
Они не верят, что мальчик мог утонуть. При этом рассказали агентству, что мать ребенка считает, что он именно утонул, и даже якобы смирилась с этим. По их словам, женщина состоит в какой-то секте и не работает. Отец трудится мастером, в семье семеро детей. Она считается благополучной.
«У Тимофея есть друзья, он играет с одноклассниками. В семье отношения нормальные», — сказал один из собеседников. «Тимофей никогда не матерился, добрый, спокойный», — добавил второй.
Мальчик пропал 26 августа. По одной из версий, он отправился в лес собирать облепиху, но оступился и упал в близлежащий карьер. Также сообщалось, что ребенок намеревался искупаться в водоеме. Агентство следит за поисками школьника онлайн.
