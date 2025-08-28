«Могли куда-то увезти»: соседи назвали версию исчезновения мальчика в Артемовском

Жители Артемовского предположили, что пропавшего мальчика похитили
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Артемовского строят разные версии. Одна из них - похищение ребенка
Жители Артемовского строят разные версии. Одна из них - похищение ребенка Фото:
новость из сюжета
В Артемовском пропал восьмилетний мальчик

Жители Артемовского допускают, что восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего без вести, могли похитить и увезти на машине. Своим предположением они поделились в разговоре с корреспондентом URA.RU. 

«Думаем, что его могли увезти куда-то, в соседнюю деревню. Тимофея последний раз видели на перекрестке, он стоял и голосовал. Может, его правда увезли куда-то. Потому что его видели только 26 августа, и все», — сказала одна из соседок. 

Они не верят, что мальчик мог утонуть. При этом рассказали агентству, что мать ребенка считает, что он именно утонул, и даже якобы смирилась с этим. По их словам, женщина состоит в какой-то секте и не работает. Отец трудится мастером, в семье семеро детей. Она считается благополучной.

«У Тимофея есть друзья, он играет с одноклассниками. В семье отношения нормальные», — сказал один из собеседников. «Тимофей никогда не матерился, добрый, спокойный», — добавил второй.

Мальчик пропал 26 августа. По одной из версий, он отправился в лес собирать облепиху, но оступился и упал в близлежащий карьер. Также сообщалось, что ребенок намеревался искупаться в водоеме. Агентство следит за поисками школьника онлайн.

Судьба мальчика уже как два дня неизвестна
Судьба мальчика уже как два дня неизвестна
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Артемовского допускают, что восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего без вести, могли похитить и увезти на машине. Своим предположением они поделились в разговоре с корреспондентом URA.RU.  «Думаем, что его могли увезти куда-то, в соседнюю деревню. Тимофея последний раз видели на перекрестке, он стоял и голосовал. Может, его правда увезли куда-то. Потому что его видели только 26 августа, и все», — сказала одна из соседок.  Они не верят, что мальчик мог утонуть. При этом рассказали агентству, что мать ребенка считает, что он именно утонул, и даже якобы смирилась с этим. По их словам, женщина состоит в какой-то секте и не работает. Отец трудится мастером, в семье семеро детей. Она считается благополучной. «У Тимофея есть друзья, он играет с одноклассниками. В семье отношения нормальные», — сказал один из собеседников. «Тимофей никогда не матерился, добрый, спокойный», — добавил второй. Мальчик пропал 26 августа. По одной из версий, он отправился в лес собирать облепиху, но оступился и упал в близлежащий карьер. Также сообщалось, что ребенок намеревался искупаться в водоеме. Агентство следит за поисками школьника онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...