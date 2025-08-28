Адвоката, арестованного по делу экс-невестки Чернецкого, выпустили из СИЗО

В Екатеринбурге адвоката Жукова, обвиняемого в мошенничестве, выпустили из СИЗО
Жуков отрицает свою вину
Жуков отрицает свою вину
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Ленинский райсуд Екатеринбурга выпустил из СИЗО адвоката Андрея Жукова, обвиняемого вместе с еще одним юристом Владимиром Певчевым в покушении на мошенничество. По неофициальным данным, они якобы хотели помочь избежать «уголовки» одному из фигурантов резонансного дела экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии.

«Ленинский райсуд отказал следователю в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей адвокату Андрею Жукову. Мера пресечения с заключения под стражу изменена на домашний арест по 1 ноября включительно», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По предварительным данным, Певчева и Жукова задержали 2 июля. Первый адвокат признался в преступлении, его отправили под домашний арест сразу. Жуков вину отрицал с самого начала.

В их деле фигурирует сумма в три миллиона рублей. Эти деньги Певчев получил частями: сначала полмиллиона, потом 2,5 млн. При получении второй части его задержали силовики.

Предварительно, эти деньги должны были стать взяткой неким правоохранителям — чтобы их клиент остался в статусе свидетеля по уголовному делу. По словам источника, речь идет о помощнице экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, которого объявили в розыск. По другой версии (официально не подтверждена), девушка могла действовать в интересах Пузанкова.

Против него ранее возбудили дело о мошенничестве. Он сбежал из РФ, силовики объявили его в федеральный розыск. Известно, что Пузанков — фигурант громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в котором обвиняют Анастасию Чернецкую, коммерсантов Василия Петрова и Алексея Шахмаева. Их уголовное преследование началось прошлой весной. Сначала силовики провели обыски в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, коммерсанты предоставляли ложные декларации и получали крупные налоговые вычеты. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

