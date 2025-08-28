Жителей Приднестровья ограничивают в избирательном праве

В Приднестровье пройдет выборы (фото из архива)
В Приднестровье пройдет выборы (фото из архива)

Жителей Приднестровья ограничили в возможности проголосовать на выборах: избирательных участков для них открыто значительно меньше, чем в других странах. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Задача предельно проста — обеспечить победу одной стороны», — подчеркнул эксперт на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Трансляция идет на сайте «Россия сегодня».

По словам Данилина, в Приднестровье открыто всего 12 избирательных участков, тогда как, например, в Италии их 70. В России и вовсе только два участка для голосования граждан, находящихся за пределами страны.

Ранее власти Молдовы приняли решение уменьшить число избирательных участков, предназначенных для граждан, проживающих в Приднестровье, в рамках предстоящих парламентских выборов. Теперь для этой категории избирателей будет открыто 12 участков вместо прежних 30. В ЦИК пояснили, что соответствующее решение было обусловлено результатами анализа избирательной активности и соображениями обеспечения безопасности.

