Готовность Кишинева принимать беженцев из США связана с Евросоюзом, которые рассматривают Молдову как возможный «отстойник» для депортированных мигрантов. Именно поэтому ЕС пытается оказать влияние на выборы в стране, сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
«В марте правительство Молдовы объявило, что республика готова принять депортированных людей из США. Отстойник для разнообразных беженцев», — сказал Мартынов. Европа рассматривает Молдову как «отстойник» и пытается оказать влияние на избирательный процесс.
По словам эксперта, подобные действия властей Молдовы направлены на вступление в Евросоюз. «Морковка под названием „Мы вас примем в ЕС“», — отметил политолог на круглом столе ЭИСИ «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Трансляция идет на сайте «Россия сегодня».
На этом же мероприятии доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что в Приднестровье избирателям предоставили существенно меньше возможностей для участия в выборах по сравнению с другими государствами: здесь функционирует заметно меньшее количество избирательных участков. Как уточнил эксперт, в Приднестровье открыто лишь 12 участков для голосования, тогда как, к примеру, в Италии их насчитывается 70.
