«История другая»: политолог раскрыл, чем выборы в Армении отличаются от голосования в Молдове

Политолог Мартынов: армяне не могут голосовать на выборах за рубежом
Граждане Армении не могут принимать участие в выборах за границей
Граждане Армении не могут принимать участие в выборах за границей

В Армении отсутствует возможность для граждан голосовать на выборах за рубежом, в отличие от практики, принятой в Молдове. Об этом сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. По его словам, в России проживает почти столько же армян, сколько и на территории самой Армении, однако эти люди не могут участвовать в избирательных процессах своей страны.

«В Армении с этим история другая. Выборы в Армении за рубежом не происходят, голосования нет. В России почти столько же армян, сколько во всей Армении», — заявил Мартынов на круглом столе ЭИСИ «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Трансляция идет на сайте «Россия сегодня».

На заседании эксперты обсудили выборы в Молдове. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, директора Центра политического анализа Павла Данилина, граждане, проживающие в Приднестровье, столкнулись с ограничениями при участии в выборах — для них было организовано крайне мало избирательных участков. Как отметил аналитик, на территории Приднестровья функционирует лишь 12 избирательных участков, тогда как, например, в Италии их число составляет 70.

