Западные страны усиливают давление на выборные процессы в постсоветских государствах, прибегая к новым методам вмешательства. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Эксперты на примере Молдавии подчеркнули, что Запад переходит в более жестким методам влияния на суверенитет стран — от блокировки неугодной информации до отсаживания граждан.
«Любая критика в адрес [президента Молдавии Майи Санду] блокируется. Любая критика в адрес правительства Молдовы объявляется дезинформацией. Кроме того, в Молдове приняли закон, который позволяет бороться с неугодной информацией о правящей партии. В стране якобы борются с ложью, а на самом деле — с оппозицией», — подчеркнули участники круглого стола: «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет». Он транслировался на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня». В мероприятии приняли участие эксперты из России, Молдавии и Грузии, а также депутаты парламента Молдавии.
«Сегодня мы видим переход от традиционной поддержки через неправительственные организации к прямому вмешательству: давлению на лидеров, использованию кредитов и обещаний евроинтеграции как инструментов воздействия», — заявил модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он отметил, что подобная стратегия применяется в отношении Молдавии, где в День независимости ожидается приезд лидеров стран НАТО, а также в отношении Армении и Грузии.
В ходе обсуждения было отмечено, что в Молдавии резко ужесточены меры контроля за общественным мнением. По словам депутата парламента Молдавии Богдана Цырди, в стране создан специальный центр «Патриот» для мониторинга высказываний граждан и СМИ. Принятый недавно закон о борьбе с дезинформацией позволяет блокировать любую критику в адрес правительства и объявлять оппозиционные высказывания ложью. Власти получили возможность следить за гражданами без решения суда и вводить ограничения против инакомыслящих. Кроме того, были отключены все российские СМИ, отметили спикеры.
Эксперты также обратили внимание на аналогичные тенденции в других странах региона. В Армении и Грузии, по их словам, растет внешнее воздействие на выборные институты. В Европе фиксируются случаи ограничения деятельности оппозиционных партий и давления на неугодных политиков — например, запрет деятельности партии «Альтернатива для Германии» и расследования в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Они отмечают также, что предстоящие парламентские выборы в Молдавии и Армении пройдут в условиях беспрецедентного внешнего давления.
