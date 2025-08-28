Челябинский «Мечел» остановил отдельные производства

Челябинский холдинг «Мечел» для снижения финансовой нагрузки остановил отдельные производства. Компания сообщила в своем отчете, что к такому решению привели снижение цен на угольную продукцию и ослабление курса доллара.
«На одной из шахт и некоторых участках разрезов временно приостановлена добыча угля. В мае 2025 года были существенно снижены объемы производства нерентабельных марок угля, основные усилия направлены на оптимизацию текущих производственных операций и подготовку к восстановлению объемов операций в будущем», — заявили менеджмент «Мечела» в отчете за первое полугодие.
Сложности компания объяснила снижением цен на все основные марки коксующегося угля. Цены на российский уголь на экспортных рынках формировались под влиянием глобальной конъюнктуры, логистических ограничений, санкционного давления и усиления конкуренции со стороны более доступных австралийских и монгольских поставок угля.
«Совокупность указанных факторов может оказать дополнительное влияние на ценовую динамику в среднесрочной перспективе. Это может негативно повлиять на результаты и финансовое положение группы, эффект этого влияния в сейчас сложно оценить», — заявили в «Мечеле».
Гендиректор холдинга Игорь Хафизов в своем заявлении для прессы был более оптимистичен. Он ждет, что до конца года цена угля начнет расти. Но пока этого не произошло, неопределенность поставила под сомнение способность «Мечела» продолжать свою деятельность непрерывно.
Летом бывший руководитель холдинга Олег Коржов признался, что обсуждаются варианты продажи части активов, прежде всего, энергетических. Однако теперь «Мечел» не уверен, что это получится сделать. В результате, заключил менеджмент компании, у нее может не получиться продать активы и исполнить обязательства при обычной деятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!