ВСУ атаковали Днепрорудненский железорудный комбинат

Срочная новость
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату, расположенному в Запорожской области, 28 августа. В результате атаки пострадали семь человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!